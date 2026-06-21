Hey! Say! JUMP有岡大貴、嵐ラストライブ観賞時の知念侑李に驚き「さすがだなって思った」秘話明かす
【モデルプレス＝2026/06/21】Hey! Say! JUMPの有岡大貴と高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が、22日放送のbayfm「JUMP da ベイベー！」（毎週土曜よる11時〜）に出演。嵐のラストライブに訪れていたことを明かした。
【写真】嵐・大野智、JUMPメンバーとの奇抜な初共演の姿
5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐。この日の放送では「僕らも行かせていただきました」とHey! Say! JUMPで嵐のラストライブに訪れていたことを報告した。そして、有岡は「薮（宏太）ちゃんだけ残念ながら来られなかったんだけど」と伝えると、高木も「そうそう。お仕事があってどうしても来られなくて。みんなで観たかったんだけどね」と話し、薮だけ参加できなかった理由を説明していた。
また、2人はHey! Say! JUMPメンバーそれぞれに、嵐との思い出があると言及。特に知念侑李は嵐に憧れて事務所に入ったほどの嵐ファンで、その中でも大野智が好きであると公言していることから有岡は「知念はもちろん大野くんがきっかけというのもあって、人一倍きっと思いがあったと思うけど素晴らしかったですね」と振り返り「僕、知念の横だったんだけどさ、知念が次に何の曲が来るのか、何となく曲の流れで当てるの」と驚きのエピソードを明かした。有岡は「次の曲のイントロがかかる前に『〇〇（曲名）』って知念が言うと本当にその曲流れて『こいつすげーな！』って。『セトリ見てたの？』って言ったら全く見てないらしくて。『この雰囲気とこの何となくみんなが固まっている感じでそう思った』って」と知念の様子を説明。この話に高木が「あー。位置とかか」とリアクションすると、有岡は「すごいですよ。さすがだなって思った」とコメントしていた。（modelpress編集部）
情報：bayfm
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【写真】嵐・大野智、JUMPメンバーとの奇抜な初共演の姿
◆Hey! Say! JUMP、嵐のラストライブを見学
5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐。この日の放送では「僕らも行かせていただきました」とHey! Say! JUMPで嵐のラストライブに訪れていたことを報告した。そして、有岡は「薮（宏太）ちゃんだけ残念ながら来られなかったんだけど」と伝えると、高木も「そうそう。お仕事があってどうしても来られなくて。みんなで観たかったんだけどね」と話し、薮だけ参加できなかった理由を説明していた。
◆知念侑李、嵐ラストライブでセトリを見ずに曲名を当てる
また、2人はHey! Say! JUMPメンバーそれぞれに、嵐との思い出があると言及。特に知念侑李は嵐に憧れて事務所に入ったほどの嵐ファンで、その中でも大野智が好きであると公言していることから有岡は「知念はもちろん大野くんがきっかけというのもあって、人一倍きっと思いがあったと思うけど素晴らしかったですね」と振り返り「僕、知念の横だったんだけどさ、知念が次に何の曲が来るのか、何となく曲の流れで当てるの」と驚きのエピソードを明かした。有岡は「次の曲のイントロがかかる前に『〇〇（曲名）』って知念が言うと本当にその曲流れて『こいつすげーな！』って。『セトリ見てたの？』って言ったら全く見てないらしくて。『この雰囲気とこの何となくみんなが固まっている感じでそう思った』って」と知念の様子を説明。この話に高木が「あー。位置とかか」とリアクションすると、有岡は「すごいですよ。さすがだなって思った」とコメントしていた。（modelpress編集部）
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