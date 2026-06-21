◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。4−0と完勝した試合後には、25日（同26日）の1次リーグ最終戦で対戦するスウェーデンについて言及した。

初戦でチュニジアに5―1で圧勝したが、オランダとの第2戦では1―5で大敗。スウェーデンは勝ち点3のF組3位で日本と激突する。

本田はオランダースウェーデン戦をまだちゃんと見ていないと前置きしたうえで「スウェーデンはオランダを過小評価していた部分はあるかもしれない。なんで結果的にめちゃめちゃカウンター食らってるじゃないですか。もっと引いてからカウンターに徹した方が良かったと思う」と分析。

「そういう意味ではこの反省を生かして日本戦はカウンター重視でくるんじゃないかなと思う。それが日本にとっては嫌なんじゃないか」と第3戦への展望を語った。

この日の試合でも「（ボールの）取られ方が何回か悪い場面があった」と指摘し、「チュニジアはそこまでカウンター狙ってこなかったが、スウェーデンは貪欲にカウンターを狙ってくる。オランダにもそれで成功させているので。日本にボールを持たさせてくれるんじゃないかと思うが、それは向こうの狙いだといえるかなと、そんな予測を立てています」と警戒した。

イサク（リバプール）とヨケレス（アーセナル）の強力2トップについて「オランダでも十分ウインガーの選手、FWの選手ともに完封とまではいかないが結構抑えていたので、同じように対応すれば今の日本代表だと問題なく抑えられるんじゃないかと思う」と話した。