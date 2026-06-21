◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-0 日本ハム（21日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

1勝1敗で同一カード3戦目を迎えた日本ハムとソフトバンク。この試合は日本ハムの完封負けとなりました。

この日の日本ハムの先発は、2024年ドラフト1位で入団となった2年目・柴田獅子投手。初回を三者連続三振とするなど圧巻の立ち上がりとします。2回にもヒットを許さず、勢いそのままに3回のマウンドにあがるも、柴田投手は打球を手に受け途中降板となりました。

あとを受けた2番手・堀瑞輝投手は無失点にしのぐも、3番手・金村尚真投手や4番手・田中正義投手がソフトバンク打線につかまり失点。栗原陵矢選手の第20号ソロを浴びるなど、相手の躍動を止められませんでした。

日本ハム打線も、ソフトバンク投手陣を攻略できず。対する先発・前田悠伍投手には7回無失点とされるなど、完封負けを喫しました。

19日のカード初戦に勝利し、対ソフトバンク戦で今季初白星としていた日本ハム。しかし以降は2試合連続でソフトバンク打線の猛攻を浴び、カード負け越しとなりました。