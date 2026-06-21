佐藤啓官房副長官は21日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営に関する監視強化チームのチーム長として、同発電所を視察した。視察後の取材で、4月16日に営業運転を開始した6号機の中央制御室や放水訓練の様子などを確認したと説明した。

【映像】佐藤副長官、6号機の営業運転開始に「ゴールではなくスタートだ」

佐藤副長官は「東京電力が原子力規制庁の指導のもと安全対策を適切に講じていること、また現場の職員間のコミュニケーションの円滑化に取り組んでいただいていること、同発電所の安定的な運営に努めていることを改めて確認することができた」と述べた。

そのうえで「東京電力においては引き続き安全最優先で同発電所の運営に努めるとともに、地域や社会の皆様の安心につながるように丁寧な情報発信を行っていただきたい。監視強化チームとしても引き続き関係府省庁の緊密な連携のもと、同発電所の安定的な運営をしっかりと確認してまいりたい」と話した。

26トンの海水漏れについても言及「放射能の影響なし」

記者が7号機タービン建屋で26トンの海水漏れが発生した事案や、原子力規制庁による追加検査が行われているセキュリティ問題に触れ、安全面の現状認識と今後の着目点を尋ねた。

佐藤副長官は「6号機の安全対策設備や中央制御室、屋外での放水訓練の視察を通じて、高い緊張感を持ちながら安全性向上を追求する現場の姿勢を、私自身がこの目で確認することができた」とした。さらに「毎日の挨拶運動や直筆のサンクスカードの贈呈など、発電所長が先頭に立って職員間のコミュニケーションの円滑化を図っており、設備や訓練による安全対策にとどまらず、発電所内の安定的な運営に努めていることを確認した」と述べた。 そして「6号機の営業運転開始は、これはゴールではなくスタートだ。失った信頼を取り戻すためには行動と実績を積み重ねることが大事だ」と強調した。

海水漏れについては「6月17日にタービン建屋の非管理区域において海水の漏えいを確認したが、漏えいした海水に放射性物質は含まれず、外部への放射能の影響や安全への影響はないと聞いている」と説明。

秘密文書の不適切な取り扱いに関する核物質防護事案については「東京電力自身が発見・報告のうえ、すでに是正措置を実施しており、秘密情報の外部漏えいがないことも確認されていると承知している」としつつ、「東京電力においては検査に真摯に対応するとともに、再発防止策の実施状況等について、地域や社会の皆様に丁寧に説明を行っていただきたい」と求めた。

使用済み燃料の貯蔵率が高まっている問題と、青森県の宮下知事が六ヶ所再処理工場の竣工が見通せないとして搬入容認に慎重な姿勢を示している点を問われると、佐藤副長官は「中間貯蔵施設の建設・活用の促進に向けて、国も事業者とともに前面に立って原子力政策に関する理解の促進に主体的に取り組んでいきたい」と答えた。

さらに「六ヶ所再処理工場の審査の進捗に関する青森県・宮下知事のご懸念を真摯に受け止めて、同工場の竣工に向けて必要な人材支援を機動的に調整するなど、官民一体で総力を挙げて取り組みたい」と述べた。

監視強化チームの今後の見通しは？

続いて別の記者から監視強化チームの今後の見通しを問われると、「監視強化チームは、東京電力福島第一原子力発電所事故の当事者である東京電力に対する不安の声があることを踏まえ、安全性向上や原子力防災強化に向けた取り組み、立地地域との共生、情報発信や地元理解の醸成に向けた取り組みなどの進捗状況を、関係府省庁の緊密な連携のもと確認するために政府として設置した」と説明。次回会合については「状況を見極めながら適切に判断したい」と語った。

また、中東情勢を受けたLNG調達リスクを踏まえた原子力発電の重要性と再稼働の進め方を問われ、佐藤副長官は、政府が6月5日に示した原子力発電の将来見通しに言及。「2040年代には約220万kWから約550万kW、2機から5機、2050年代には約1270万kWから1600万kW、11機から14機の供給力が不足すると想定されている」とし、「既設炉の最大限の活用とともに、次世代革新炉の建て替えを進めることが必要となる」と述べた。

そのうえで「安全性の確保と地域のご理解が大前提であり、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合に建て替えを行う方針だ。国も前面に立って、立地自治体と関係者の皆様のご理解を得られるよう、引き続き取り組みを進めていきたい」と話した。

視察で印象に残った場面を問われると、佐藤副長官は福島原発事故以降に追加された安全対策の確認を挙げたうえで、運転員によるシミュレーション訓練の場面を紹介。「職員の皆さんが一体感がある、チーム力があるような感じを受けた。日頃から関わっているので下の名前で呼び合ったり、チームとしてしっかり運転をみんなで行って安全性を守っていこうという、そういった一体感を直で感じることができた」と語った。（ABEMA NEWS）