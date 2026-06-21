俳優の永野芽郁さんは6月21日、自身のInstagramを更新。自身のフォトブック＆スタイルブック『MAGNOLIE』発売を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：永野芽郁さん公式Instagramより）

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俳優の永野芽郁さんは6月21日、自身のInstagramを更新。自身のフォトブック＆スタイルブック発売を報告しました。

【写真】永野芽郁、フォトブック＆スタイルブック

「『MAGNOLIE』本日発売です」

永野さんは「photo book&style book『MAGNOLIE』本日発売です メイトのみなさんいつも本当にありがとう」とつづり、4枚の写真を投稿。ノースリーブ姿で砂浜にしゃがみ込む姿や白いオフショルダーのトップスを着こなした自撮り写真などを披露しています。

この投稿にコメントでは「めっちゃ可愛いです」「毎回可愛すぎる」「安定のかわいさ！」「最高すぎる」「最高キュート癒されます」「可愛すぎる」「めいたんもビーチも綺麗」との声が寄せられています。

「メイトの皆さんに届けたい一心で」

3月29日の投稿で、永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』（SDP）の6月21日発売を発表していた永野さん。表紙や掲載しているショットなどを披露し、「メイトの皆さんに届けたい一心で作りました。久しぶりのイベントでお会いできることも 楽しみにしています」とつづりました。
(文:福島 ゆき)