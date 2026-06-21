大谷が9回に放った16号ソロの打球速度は114.6マイル（約184.4キロ）

【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で、第2子誕生後初アーチとなる16号ソロを放った。実はこの一発が大谷の“凄さ”を際立たせた。

大谷は9回無死の第4打席、甘く入ったシンカーを逃さず、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度40度でバックスクリーン右へ運んだ。

“記録マニア”として知られるMLB公式サイトのサラ・ラングス記者は、自身のX（旧ツイッター）に「オオタニとって、ポストシーズンも含めて『打球速度114マイル（約183.5キロ）以上』を計測した本塁打は、これがキャリア通算49本目となった」と投稿した。

さらに「これらの49発はすべて2019年シーズンの開幕以降に放たれたものである。同期間（2019年開幕以降）において、114マイル以上のアーチの数は、MLBの他のどの打者よりも11本多い」とも。他を圧倒するパワーを見せつけている。（Full-Count編集部）