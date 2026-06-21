◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4−0チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

サッカー元日本代表の松井大輔氏（45）が21日、日本テレビ系「生放送！サッカーW杯日本戦速報＆高松宮記念杯ケイリン 坂上忍の勝たせてあげたいTV」（後4・00）に出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ最終戦で日本と戦うスウェーデンの戦力を分析した。

日本は20日（日本時間21日）のチュニジア戦に4−0と圧勝し、勝ち点を4に伸ばした。一方のスウェーデンは、オランダに1−5と大敗。勝ち点3の3位にとどまっている。

決勝トーナメントの組み合わせを優位にするため、日本は可能な限り上位で1次リーグを通過したいところ。25日（日本時間26日）に対戦するスウェーデンの戦力について、松井氏は危険な2トップを挙げた。

「2トップに強力な2人がいます。イサクと、もう1人（ギェケレシュ）。この2トップでほとんど攻撃を完結しています」。初戦のチュニジア戦でも、両FWが1ゴールずつを決めている。

松井氏は「ここをしっかり抑えなければいけないということで。冨安、板倉選手というところが大事になってくるのではないかと思います」と、最終ラインの活躍を期待した。

松井氏はさらに、危険なサブメンバーにも言及した。MFエランガはオランダ戦の後半に途中出場。俊足で2人のDFを置き去りにし、ゴールラッシュのオランダに一矢報いるゴールを決めた。同選手について、「これは壮さんくらい速いです」と、スタジオのタレント武井壮をいじりながら解説。すると、武井は「陸上をやっていたらしくて、100メートル10秒台で走るんですよ」と補足し、一同を驚かせていた。