お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。その飲みっぷりを「怖い」と感じる人気タレントを明かした。

この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。その酒豪っぷりで驚かせる中、松岡が「和歌子の匂いもする」ともらすと、大吉も「和歌子さんも怖いですもん」とポツリ。

松岡が「（島崎は）どんどん、どんどん飲んじゃうから」と笑うと、大吉は「もう怖い。飲みすぎて、次元が違う、レベルが。本当に違う」ともらした。

松岡が「最初の1時間はずっと“あー、暑い、まーくん大丈夫？ みんな、暑くない？”って」と酒席での島崎の様子を再現。大吉は「サッカーだと50点ぐらい取られてる。ずっとオフェンス」としつつ「結局、和歌子さんが“さすがにもう酔っ払ったでしょ？ ”ってなった時に、それでも“帰らない”って言って。“でも飲めてないじゃないですか、さっきから”“いいや、まだ飲む”って。最後、こうしてました。（グラスの中に指を）入れて。指から（お酒を入れていた）。“私はまだ帰んない。まだ飲める”って」と苦笑いを浮かべた。