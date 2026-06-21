お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（40）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。子供と妻の会話について語った。

澤部は自身の子供について「（小学校）6年生と4年生と2年生ですね」と打ち明けた。

一番上は娘であると言われ「これが反抗期というか、思春期なのか分からないんですけれども、子供と妻が怒っているみたいな」出来事があったという。

寝室にいると、別の部屋で言い合いをする声が聞こえてきたとし、長女が「なんでうちは行けないの？」と周りの友達が海外旅行に行き始めたため、自身も行きたいと訴えていた。

すると妻は「パパが忙しいから。それはしょうがないでしょ。パパがそうやって一生懸命働いてくれたお金でこうやって、いいおうちに住めてご飯食べれてやってるんでしょ！」などといさめていたとした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「いい奥さんだね」と感心すると、澤部は「壁で聞きながらもう何かツーッって」と涙がつたうしぐさを見せた。

「サバンナ」高橋茂雄は「出ていけよ！入っていけよ！」とツッコミを入れたが、澤部は「出て行けないっす、そこ」と苦笑した。