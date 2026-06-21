◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

日本は過去1勝3分け3敗だった“鬼門”のW杯第2戦を大勝で飾った。5大会連続出場のDF長友佑都（FC東京）にとっても第2戦の勝利は初めて。自身は出番がなかったものの、「4回負けて今回勝たなきゃいけないっていう第1弾だったんでね。まず第一段階を突破できて、5度目の正直を突破できてよかったなと思います」と喜び、「第2弾はベスト8の壁と、優勝という目標があるんでね。5度目の正直の第3弾を突破していきたいなと思います」と今後へ視線を向けた。

試合前のロッカーでは「集中力を切らさず、緊張感を持ってやっていこう」という言葉が飛び交っていたという。その雰囲気に「これ、今日は絶対問題ないなっていう確信みたいなものはありましたよね」と明かした。しかも日本のW杯1試合最多得点となる4ゴールで圧勝。「感慨深いっすね。今回のチームも強いチームだと思ってましたけど、なかなかW杯っていうのはね、難しいんで。こんなに大差で勝てるとは正直思ってなかったですけど。日本が実力があるという証拠です」と手応えを口にし、「本当に優勝を目指してるんで。心の底からそれを目指してるんで」と目標を強調した。

目が充血しているように見えるが？と問われると「試合前からアドレナリン出てるんで」と答え、「一緒に戦ってましたよ。これだけメンバー入ったからね。やっぱり自分が出たいっていう思いが、余計に増してるんじゃないかなと思いますけどね。その気持ちはもちろん強いですよ。自分が出た時のためにイメージして準備しておきます」と出場に意欲を示した。