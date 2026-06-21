◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）

注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。９番人気でハンデ５３キロのウイントワイライト（牝４歳、栗東・西園翔太厩舎、父レイデオロ）が、２着になった。５８歳の横山典弘騎手とのコンビで道中は中団で脚をため、メンバー最速の上がり最速３３秒９の末脚で脚を伸ばしてきた。

同馬はこれまで１４００メートルを中心に使われてきたが、初めての１８００メートルで新たな一面を見せた。

５番人気でハンデ５６キロのセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）が１着になり、勝ちタイムは１分４５秒５。浜中俊騎手とのコンビで３馬身差をつけて逃げ切った。

１４番人気で単勝９４・６倍のミアネーロ（大野拓弥騎手）が３着に続いた。

西園翔太調教師（ウイントワイライト＝２着）「１８００メートルは初めてでしたが、騎手の進言で使いました。いい競馬ができましたし、東京も得意。２着で賞金を加算できたことは良かったです。これならマイルでもいいかなという感じですね。収穫が多い内容で楽しみが広がりました」