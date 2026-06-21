お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）、岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。妻の女優奥森皐月（22）と結婚する経緯を語った。

岩井は「元々出会ったときに、お笑い好きで、『ラジオ聞いてます』って言われて。で、卒業と同時に『ご飯行きたいです』って言われて。やっぱわかるじゃないですか“好きっぽいな”みたいな。さすがにやっぱり成人してないから2人では会えませんよって」と出会ったきっかけを明かした。

加藤は「そこからどうやって…？」と聞くと、岩井は「だから、泣かれちゃったときがあって。電話ですね。そんなに言うんだったらご飯行く？ってなって。18歳すぎてから初めて行きましたね」と語った。

加藤は「お付き合いはどうするの」と聞くと、岩井は「付き合うなら両親にあいさつさせてくれって言って、ホテルラウンジみたいなところに呼んで、『お付き合いさせてもらっていいですか』って言ったら『娘の自由なんで』って（言われた）」と答えた。

岩井は「“これどうする？ デートもしてるし、明るみになっちゃうけどどうしようか”ってなったときに、俺からは結婚しようって言えなかったんですよね。若いし、ここで結婚しちゃうと将来決めるじゃないですか。あんまり言えないでいたら向こうから『結婚しようよ』って言われて」と明かした。加藤は「すごい子だね」と驚いた。

岩井は「自分の将来を決めちゃうってことをわからない子ではないから、この年でそれ言うってカッコいいなって思って」と妻について語った。

岩井は「あんまり言ってないですけど、結婚の発表は20歳まで待った方がいいなじゃないか？って言ったんですよ。『いやでも19歳の方がおもしろいでしょ』って言ったんですよね」と妻の言葉を明かし、スタジオを驚かせた。

澤部は「芸人が縮こまって…“20歳になった方が…”って言ってたら」と笑った。