日本がW杯史上最多4ゴール目!! 佐野海舟のクロスから上田綺世がこの日2点目!!
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功。さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げた。
2-0とリードしたまま後半を迎えると、24分に伊東純也が3点目を奪取。さらにMF佐野海舟のクロスを上田がヘディングで沈め、リードは4点差に広がった。
日本のW杯最多得点は南アフリカ大会デンマーク戦の3点(○3-1)だったが、W杯での最多得点記録を「4」に更新することとなった。
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、先制に成功。さらに、31分、中盤でボールを受けたFW上田綺世が豪快な右足のミドルシュートを叩き込み、リードを2点差に広げた。
日本のW杯最多得点は南アフリカ大会デンマーク戦の3点(○3-1)だったが、W杯での最多得点記録を「4」に更新することとなった。
日本が止まらない— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
駆け上がった佐野海舟のクロスから上田綺世が頭で仕留める⚽️
#FIFAワールドカップ グループF
チュニジア×日本
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