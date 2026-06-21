サッカー・ワールドカップ（W杯）のグループステージ第2節が現地時間に行われ、日本代表がチュニジア代表を4-0で破る圧巻のゴールラッシュを見せた。W杯本戦における1試合4得点は日本代表の歴史において最多記録となる。この歴史的快勝に、チームを離脱した遠藤航もすぐさまSNSで反応し、大きな反響を呼んでいる。

【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ 「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響

試合終了直後、日本代表公式X（旧Twitter）が「SAMURAI BLUE 4-0 チュニジア代表」と伝えると、遠藤航がこの投稿をすかさず引用。「素晴らしい 次も勝とう」と短くも力強い言葉を綴り、大勝に沸くチームとファンをさらに盛り上げた。この投稿に、ファンからは「遠藤キャプテン！ありがとう！！」「ここまで彼らが来られたのは間違いなくキャプテンのおかげだよ」と熱いリプライが殺到している。

過去のW杯において、日本代表はグループステージの「第2戦」で苦戦を強いられるジンクス、いわゆる“鬼門”に悩まされることが多かった。しかし、今大会ではその歴史を完璧に粉砕。なかでも、鎌田大地は2試合連続となるゴールを決めるなど終始チュニジアを圧倒。ゴールラッシュに、ネット上も狂喜の渦に包まれた。

【画像】遠藤のメッセージ（遠藤航Xアカウントより引用）

Xでは、日本の規格外の強さに「日本 W杯史上最多4得点！！！！素晴らしい勝利」「鎌田選手2戦連発！！！！！強い！！！強すぎる日本！！！」「鬼門の2戦目、まさかの4得点完勝！親善試合じゃなくW杯本戦でこれができる強さよ」「ゴールラッシュで快勝 2戦目は毎回不調やけど今大会は違ったね」と、驚きと称賛の声が相次いでいる。

初戦の激闘ドローから一転、最高の形で勝ち点3をもぎ取った日本代表。遠藤が示した言葉の通りチームはすでに次の戦いを見据えており、日本代表の快進撃から目が離せない。