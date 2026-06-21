◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

「今日は本当にゴールを狙ってた」

いきなり鎌田が魅せた。前半4分、MF中村敬斗の左クロスを鎌田が左足のバックヒールで合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦のオランダ戦に続き2試合連続の得点。W杯での2戦連発は、02年日韓大会のMF稲本潤一以来24年ぶり史上2人目。また、前半4分の得点は、18年ロシア大会1次リーグ・コロンビア戦でMF香川真司が記録した前半6分を更新し、W杯での日本史上最速ゴールとなった。ゴールパフォーマンスでは、クリスタル・パレスの仲間エディ・エンケティアのセレブレーションである電話ポーズ（受話器を耳に当てるジェスチャー）を披露した。

試合後に「自分が狙ってた仕事ができて良かったなと思います」と総括した。

先制点については「怖いところに入っていって、（中村）敬斗が縦に仕掛けてクロスするような感じはしてたんで、しっかり入っていって、まあ当てるっていうような感じでした」と振り返った。

史上2人目の2戦連発を達成。「今日は本当にゴールを狙ってたんで、オランダ戦で1点ラッキーで取ることできましたけど、僕自身はラッキーだけのイメージで終わりたくなかったので、本当に2点目が欲しかった。上書きできるようにというのは考えてた中で、本当にトップ下で出るというのが決まった時に、強い思いを持って、点を決めたいと思ってたんで、まあ点が決めれて良かったなと思います」と喜んだ。

そしてこの試合ではボランチではなく、左シャドーでスタメンに名を連ねた。「トップ下で試合に出るというのは簡単じゃない」と口にした上で、「今日はボールを基本的に持てるとは思ってたんで、ビルドアップの部分で関与するっていうよりも、本当にゴール前で危険な場所にできるだけ行けるようにというのを考えてたんで、（南野）拓実くんがいつもやってるようなことができたらいいなと思った」とサポートメンバーである南野拓実（モナコ）をお手本にしたと明かした。

「拓実くんのような良いお手本を常に見ることもできてましたし、そういうところに入っていくのが大事かなと思います」と説明した。