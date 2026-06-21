◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。日本史上W杯最多記録となる4点を挙げて4−0で完勝した森保ジャパンについてコメントした。

FW上田綺世（フェイエノールト）の2ゴールなどで今大会初勝利。勝ち点を4に積み上げ、3大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく前進した。

試合後、MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）を聞かれると先制ゴールのMF鎌田大地と上田を挙げた後に考え込み、「えーー難しい、佐野さん！」と2試合連続フル出場のMF佐野海舟の名前を口に。

そして先制点の起点となったGK鈴木彩艶のプレーを絶賛し、「僕は彩艶さんの、鈴木彩艶さんのロングキック蹴る、蹴らへんのかいっていう最初のところが良かった、本当に」。槙野智章氏が「あの時間帯でキャンセルするってどうでしょう？」と聞くと、「いや怖い。普通は怖い。余計なことして流れ崩したくないからキーパーとしては無難に蹴っておこうとするところを、自分個人の駆け引きでしっかりつなぐのは凄いなあと思いました」と説明し、「素晴らしい」と繰り返していた。