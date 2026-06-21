スポーツメーカーのNIKEがプロデュースする世界陸連(WA)公認の1マイル(1609.344m)レース「GINZA MILE」が、6月20日に東京・銀座のKK線(旧・東京高速道路)を舞台に開催されました。まだまだトラックシーズンが続く中、トップランナーから一般ランナーまで多くのランナーが集い、速さの限界にチャレンジしました。

男子エリートの部には、1週間前の日本選手権で激闘を繰り広げたランナーも数多く出場。雨が降りしきるなか、38人のランナーが、今年3月に本田桜二郎選手(早稲田大学1年/当時・鳥取城北高校3年)がマークした4分00秒16の日本記録更新に挑みました。

序盤は実業団選手の服部弾馬(NTT西日本/東洋大学OB)や坂東悠汰選手(富士通/法政大学OB)が先頭に立ち、600mは1分28秒40と日本記録を狙えるハイペースで進みました。中間点を2分ちょうどぐらいで通過すると、桑田駿介選手(駒澤大学3年)が抜け出し、吉倉ナヤブ直希選手(早稲田大学3年)や三宅悠斗(中央大学2年)ら大学生勢も続きます。1kmを、桑田選手を先頭に2分30秒5で通過すると、終盤は優勝争いがさらに熾烈さを増しました。最終盤、一気に桑田選手らを抜き去ってトップに立ったのが、順天堂大学3年の永原颯磨選手でした。

「前の方でレースを進めて、余力が残っていたらこのトラックシーズンで磨いてきたスピードをここで生かせたらなって思っていました。学生の選手が多くいたので"負けられないな"っていう気持ちと、みんなの背中を見て"自分も勝ってやりたい"っていう思いがあったので、最後は結構ガムシャラな気持ちで走りました」

こう話す通り、思い描いていたレース展開で優勝を勝ち取りました。「自分が一番びっくり」という永原選手のフィニッシュタイムは、速報値で3分57秒0。日本人で初めて4分の壁を破り、見事に日本新記録を打ち立てました。

2位以下も好記録が続出し、7位までが従来の日本記録を上回りました。また、7位までを大学生ランナーが独占しました。

8位までの選手、記録は以下の通りです。

2位 桑田駿介選手(駒澤大学3年) 3分57秒3

3位 岡田開成選手(中央大学3年) 3分57秒9

4位 三宅悠斗選手(中央大学2年) 3分58秒1

5位 簡子傑選手(中央大学1年) 3分58秒9

6位 吉岡大翔選手(順天堂大学4年)3分59秒2

7位 吉倉ナヤブ直希選手(早稲田大学3年)3分59秒6(以上が従来の日本記録を更新)

8位 兵藤ジュダ選手(Honda/東海大学OB)4分00秒6

ロードの1マイルは、2023年1月1日から世界記録の対象となり、近年少しずつ開催される機会が増えてきました。「新鮮な気持ちで臨むことができて、有力な選手もたくさんいる中、みんなと走れて率直に楽しかったです」電飾や音楽が彩る華やかな雰囲気のなか、都会のど真ん中を駆け抜け、永原選手はこんな感想を口にしていました。

永原選手は今年の箱根駅伝で初出場ながら8区3位と好走し、チームの総合3位に貢献しました。トラックでは3000m障害で国内トップクラスの実力を持つ選手ですが、今季はシーズンインが出遅れ、5月の関東インカレは7位に終わっていました。6月12日の日本選手権で6位となり復調。自己記録にあと0秒11まで迫る8分29秒46の好記録をマークし、今回のGINZA MILEでの快挙につなげました。