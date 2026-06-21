バイクレースの世界最高峰MotoGP2026シーズンの第9戦チェコグランプリの最高峰MotoGPクラス予選で小椋藍選手(日本／アプリリア)が前日にマークした自らのレコードタイムを更新してポールポジション(PP)を獲得。その後おこなわれたスプリントレース(10周)でも自身初表彰台となる２位でフィニッシュしました。日本時間21日夜に行われる決勝レースで念願の最高峰クラス初優勝なるでしょうか。

決勝レース(20周)を翌日に控えるチェコグランプリで小椋選手が快挙です。

日本人ライダーとしては2020年シーズンに中上貴晶選手が予選を制して以来のポールポジション獲得。加えて大会の舞台ブルノサーキットでの過去最高タイムを塗り替えて堂々の予選1位。

スプリントレースと決勝レースではグリッドの一番前からスタートを切ることになりました。

直近の2大会で連続して4位とあと一歩で表彰台と好調だった小椋選手。得意の追い上げのレースをしながらも表彰台には届きませんでした。そこで今大会の走行が始まる前日には「2日目の走り」を課題に挙げていました。その2日目の予選セッション(Q2)で並みいる強敵たちを制しレコードタイムでPPを獲得しました。

予選のあとも勢いに乗った小椋選手は、同じく土曜日に決勝レースの半分の距離・10周で争うスプリントレース(2023年シーズンに導入)でも、日本人ライダーとして初となる2位でフィニッシュ。「課題の２日目」に好結果を連発です。

こうなると期待されるのは決勝レース(日本時間で21日の午後9時スタート予定)です。

スプリントレースでは同じくフロントロー3番グリッドから見事なスタートを決めたバニャイア選手(イタリア／ドゥカティ)の後塵を拝しましたが、過去７度の世界チャンピオンの経歴を持つマルク・マルケス選手(スペイン／ドゥカティ)は最後まで抑え込む見事な走りでの2位フィニッシュでした。

5月に行われた第5戦フランスグランプリの決勝レースでは最高峰クラス２年目にして初となる３位表彰台にあがっている小椋選手。決勝レースは見逃せません。

【6月20日の結果】

予選２（Q2)

１．小椋藍（日本／アプリリア）

２．ディ ジャナントニオ（イタリア／ドゥカティ）

３．バニャイア（イタリア／ドゥカティ）

スプリントレース（１０周）１．バニャイア（イタリア／ドゥカティ）２．小椋藍（日本／アプリリア）３．マルク・マルケス（スペイン／ドゥカティ）