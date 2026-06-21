元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストの26歳・女優の酒豪っぷりに感嘆する場面があった。

この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。20歳になった瞬間から飲むほど、お酒が好きだという箭内。「両親が本当にのんべえなので、私は絶対に飲めるっていう自信があったんですよ、最初から。だから何も怖がらず、最初から飲めてました」と話した。

お店に並ぶ酒の瓶にも目を輝かせる箭内に、博多大吉は「焼酎瓶が並んでいるこの壁を見て、夢っぺが“憧れる”とか“いつまでも見ていたい”と言っていた時、ちょっと恐怖を覚えた」と苦笑した。

大吉は「ずっと飲んでたの？」と聞くと、箭内は「好きなんです。ずっと飲んでます。飲むお仕事」が増えました。だからもううれしくてしょうがなくて。いろんなお酒を飲めるっていう」と笑みを浮かべた。

そんな箭内に、松岡は「なんか和歌子の匂いもするね」と酒豪で知られるタレントの島崎和歌子に名前を挙げた。これに、大吉も「酒豪なのは間違いない」ともらした。

松岡は「酔っ払うことはあるの？」と質問すると、箭内は「酔いはします。でも酔ってからが長いんですよ、凄く」とさらり。松岡は「和歌子だね」としみじみ。

大吉は「翌日、記憶ないとかはなく？」と確認するも、箭内は「ないです。二日酔いとかないですね」とキッパリ。大吉は「やっぱり強いんだ」と驚いていた。