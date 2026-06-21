W杯日本―チュニジア戦

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後のスタジアム周辺では、地元メキシコのサポーターたちと友情の輪が広がった。

日本の青いユニホームを着たファンと、メキシコの緑のユニホームを着たファンが入り乱れて大盛り上がり。「オレー、オレオレオレー、ニッポン、ニッポン」と大合唱しながら飛び跳ねている。そこにはなぜか、ピカチュウのぬいぐるみも。両国のサポーターが国境を越えて熱狂空間を作り上げていた。

スポーツチャンネル「DAZN」公式Xは「なんて素晴らしいサポートなんだ！！」と英語で記し、「スタジアムにこだましたニッポンコール」と日本語でつづって動画を投稿した。

ファンからは「サポーターも立派なサムライブルー、日本の誇りだ」「日本人もメキシコ人も関係なく日本を応援してくれて一緒に喜んでるの最高すぎるよな」「こういう動画ばっかリツイートしたくなる」「メキシコの人たちほんとに日本好きやな笑」「ピカチュウも喜んでる笑」「ピカチュウは何なんだw」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）