◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発は日本のＷ杯史上最多となった。

日本代表の森保一監督は、ＤＦ長友佑都、ＤＦ吉田麻也らＷ杯経験豊富なベテラン勢の存在に言及した。長友は２０１０年南アフリカ大会から５大会連続選出、吉田は今大会はサポートメンバーであるが、２２年カタール大会までに３大会連続でＷ杯を経験している。「経験のある選手たちがＷ杯とは、という経験を持って、伝えてくれているというのは我々の強み」と語り、感謝した。

試合前練習には、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実もピッチ脇に姿を現し、練習を見守った。その後、引き揚げる選手とハイタッチを交わし、練習が終わると、ボール拾いをサポートするなど、変わらぬ献身性を示した。