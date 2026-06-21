メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。大活躍の上田綺世がマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出され、ファンからも賛辞が相次いだ。

27歳の上田が最高の輝きを放った。前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺してW杯初得点を挙げた。

後半24分に伊東純也のゴールをアシストすると、同38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らす。2得点1アシストでMOMに選出。W杯通算1000試合というメモリアルマッチでの躍動に、FIFA公式SNSは笑顔でトロフィーを持った上田の写真を投稿した。試合終了から約20分後の発表にX上のファンからも様々な声が上がった。

「文句なし！」

「綺世おめでとう！！！おめでとう！！！」

「異議なし！」

「MOM上田綺世！！ナイス〜！！！！！！」

「ハットトリック未遂でかつ1アシストもしてる バケモン」

「見事なゴールとアシストでした！」

日本は25日（日本時間26日）に1次リーグ最終戦でスウェーデンと激突する。



（THE ANSWER編集部）