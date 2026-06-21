W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、日本が4-0で勝利した。上田綺世が2得点。前半のゴールシーンでは、すぐ側で見せていた背番号14の隠れた献身がファンの視線を奪った。

1-0で迎えた前半31分だった。日本が攻撃に転じた場面。上田はペナルティーエリア手前の右サイドから迷わず右足を一閃すると、強烈なシュートが突き刺さった。その直前、上田がボールを運ぶ真横で、伊東純也がサイドを猛スピードで突破していた。

上田の鮮烈弾はもちろんだが、相手のマークを引き連れ、シュートコースをもたらした伊東の隠れた献身もネット上で話題に。得点が生まれるおよそ3秒前のプレーにXには「伊東純也のスプリントがマーク剥がした！」「伊東純也の運動量すごいな〜」などと感嘆の声が並んだ。

日本は初戦のオランダ戦で2-2のドロースタート。日本時間21日の2時キックオフで行われたF組第2節オランダ―チュニジアは、5-1でオランダが勝利した。オランダと日本は勝ち点4、得失点差でも並んだが、総得点の差でオランダが首位、日本は2位となっている。



（THE ANSWER編集部）