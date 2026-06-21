大相撲の二所ノ関部屋が２１日、茨城・大洗町で交流合宿を行った。横綱・大の里（二所ノ関）は、三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で三段目力士を相手に計７番、相撲を取った。

大の里はパリ公演（１３、１４日）から１８日に帰国。翌１９日から部屋での稽古を再開していたという。この日は得意の右差しに加えて、左上手を引いての攻めが光った。夏場所を左肩腱（けん）板損傷で全休。左の攻めについては「動いてきている。悪くはないと思う。（初日まで）３週間あるので、しっかり仕上げていきたい」と振り返った。

土俵下で稽古を見守った二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「圧力をかけられていて、先場所と違うような感覚になっていたので良かった。バランスが悪くなっていたところは、よく修正できていた」と称賛した。

ファンを前にしたトークショーでは、パリ滞在中の思い出を問われ「エッフェル塔や凱旋門を見に行った。クロワッサンもおいしかった」と笑顔で披露した。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）へ向けては「休場明けの場所になる。もちろん出るつもりでいるので、出るからには優勝を目指して頑張りますので、応援をお願いします」と、力強く誓った。