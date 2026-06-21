◆パ・リーグ オリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）

西武・平良海馬投手が２２日・楽天戦（東京Ｄ）に先発する。

前回登板の１１日・広島戦（ベルーナＤ）から中１０日での登板。東京ドームでの登板は昨年１１月の侍ジャパンとしての台湾との強化試合以来となる。

登板間隔は空いたが、２１日には普段通り前日にブルペン入りし「スライダーとかフォークとか、引き続き空振りが取れるボールを、安定した回転で投げられるように」と意識して調整した。

過去にはＹｏｕＴｕｂｅでゲーム配信を行うなど、ゲーム好きとしても知られる右腕。現在、サッカーのワールドカップが行われているが、「実際（の試合）は…見てないですね」とぽつり。

「ワールドカップしてるんで『ウイイレするか』って、何人かでウイイレしたりはありましたけど」とＫＯＮＡＭＩ社が手がけるサッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」（前ウイニングイレブン）にいそしむなど“らしい”角度から盛り上がりを楽しんでいると明かした。

平良はここまで１０試合に登板し、５勝１敗、防御率０・８２と安定した成績を残している。