◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）

サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、５番人気のファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は４角１０番手から脚を伸ばすも写真判定の末、４着。重賞２勝目はならなかった。

１年３か月ぶりの復活星はならなかった。無傷３連勝で制した２５年毎日杯を最後に白星から遠ざかっており、近２走もオーシャンＳ１２着、京王杯スプリングＣ８着と結果が出ていなかった。デビューからコンビを組んでいた北村宏司騎手と３戦ぶりにタッグ。同馬をよく知る鞍上でも復活はならなかった。

勝ったのは７番人気のエルトンバローズ（松若風馬騎手）で勝ちタイムは１分３３秒２。６番人気のキープカルム（坂井瑠星騎手）が２着、１番人気のエコロアルバ（横山和生騎手）が３着だった。

北村宏司騎手（ファンダム＝４着）「スタートはいつも通り上手でした。目標は、メリハリをつけて最後に脚を使う競馬。前半、少しごちゃつくところがありましたが、我慢が利いていました。最後に進路が開くところがあり、本来のこの馬の脚なら間に合うと思いましたが、期待と少し違って、ジリジリ詰めてきたけど、間に合いませんでした。調教段階で上がり目がありそうだと思っていたので、次につながれば」