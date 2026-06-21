女優の相武紗季が20日、自身のインスタグラムを更新。41歳になったことを報告した。



【写真】いつまでもお若い！黒キャミドレスで楽しそうな食事

「本日6月20日、相武紗季は41歳を迎えました。」と投稿。「こうして活動を続けてこられたのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。この場を借りて、心より感謝申し上げます。いつも本当にありがとうございます。」とつづり、食事する姿の写真や唐揚げを作った動画などを添えた。



「そして、この節目にひとつ、お知らせがあります。」として、「相武紗季と、ぼちぼちいこ会」というコミュニティをnoteとインスタグラムから始めることを発表。



「これまで、ファンクラブなども作らず、応援してくださっている方と繋がる場を持つことはありませんでした。ですが、仕事だけではない、日常で見たこと感じたこと、考えたことなどを自分の言葉で伝えたり、私に興味を持ってくださった方と直接繋がれる場を作りたい、という気持ちがだんだん大きくなっていきました。そんな思いから、この『ぼちぼちいこ会』を始めることにしました。」と明かした。



内容としてはエッセイ、インタビューの記事や、掲示板を掲載する。「この他にも、皆様と一緒に楽しめそうなことを、あれこれ考えています。オンラインイベントもやってみたいですし、いつかは直接お会いできる機会も作れたらいいな、と思っています。」などと記した。



フォロワーからは「美人女優さんだよ」「ずっと可愛いです」「いつ見ても綺麗で素敵です」「まだまだお若いですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）