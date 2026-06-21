W杯グループリーグ第2節でチュニジア代表と対戦した

サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で圧勝を収めた。

この一戦で前半から見せた日本のハイパフォーマンスに対し、韓国メディア「SPOTVニュース」は「圧倒的だ」と称賛の言葉を送り、その強さに熱い視線を注いでいる。

初戦のオランダ代表戦を2-2で引き分けていた日本は、スタメンを4人変更してこのメモリアルゲームに臨んだ。試合は立ち上がりから日本が主導権を握る展開となると、前半4分にMF中村敬斗の左サイドからのクロスにMF鎌田大地が左足のバックヒールで合わせて先制に成功。電光石火の先制劇に同メディアは「きついようだったバランスが前半4分で割れた」と描写した。

その後も日本は前方からのプレスとサイドへのパス展開でチュニジアを揺さぶり続ける。すると前半31分には、中央やや右サイドで縦パスを受けたFW上田綺世がペナルティーエリア右から右足を一振り。強烈なミドルシュートをゴール左下の隅へと正確に突き刺し、リードを2点に広げた。

怒涛の猛攻でチュニジアを圧倒していく日本の戦いぶりに、同メディアは「『羨ましい』大韓民国、いつかワールドカップでこんな試合をしてみようか……日本30分でチュニジアに2-0リード『圧倒的』」と見出しを打って大々的に報道。さらに、前半だけで2点のリードを奪った日本の容赦ない攻撃姿勢に対し、「前半31分ぶりにマルチゴールを入れて相手を圧倒した」「追加ゴールを入れてチュニジアの追撃意志に冷水をかけた」と言及し、その勝負強さに驚きを隠せない様子だった。（FOOTBALL ZONE編集部）