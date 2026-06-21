日本とチュニジアが対戦

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し4-0で勝利した。

先制弾のシーンで「Kマーク」をしたMF中村敬斗は「久保にやりました」と明かした。

日本は前半4分、自陣からボールをつなぎ左サイドでボールを受けたMF中村敬斗が仕掛け、左足で鋭いクロスを入れた。このボールにMF鎌田大地が左足ヒールで合わせて先制に成功した。

先制後には日本の選手がコーナーフラッグあたりに集まったなか、中村は指でパフォーマンスを披露した。

「Kです。（久保に向けて）Kやったんですけど、逆になっちゃった。やり慣れてないからどっちかあんまり意識しなかったんですけど、久保選手にやるっていうところで。自分が点取ったらやるってなってたんですけど、アシストしたし、鎌田選手がKやるってなったら、鎌田のKだと思われるんで」

そして、試合後には「メッセージ届きました。喜んでました」と久保と試合後連絡を取り合ったと明かし、「まず今日しっかり勝ってきてくれって言われていたので、チームとして勝てたこと。それとスウェーデン戦、またどうなるか分からないですけど、しっかり今日1試合勝って、次の試合に向けて良い準備ができたらいいかなと思います」と久保からの期待に応えられと触れつつ、次節に向けて意気込んだ（FOOTBALL ZONE編集部）