「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差となった。

２戦連続出場なしとなった５大会連続Ｗ杯代表の３９歳ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）だったが、ベンチでチームメートと一緒に声をからしながら鼓舞。その存在感は際立った。試合後、Ｗ杯史上最多４点を奪っての勝利に「感慨深いですよね。今回のチームも強いチームだとは思っていたけど、Ｗ杯でこんな大差で勝てるとは。日本が力がある証拠。本当に優勝を目指しているので、心の底から優勝を目指しているので。そのまま行きますよ」とうなずいた。

チームの雰囲気についても「試合前からすごい緊張感と雰囲気で入っていた。いろんな選手が準備してきたことと、あとは泥くさく戦う、その自分たち生命線だけはぶらさずにやっていこうと。ロッカールームでみんな声を出していた。その雰囲気をみて、かなり可能性の高い結果、勝利を得られるなというのを感じていた」と手応えを滲ませた。上田の２得点にも「もう非常にうれしいし、彼もＷ杯中毒の１人になるでしょう。この興奮とアドレナリンはほかにないですよ」と笑った。

日本の盛り上がりも肌で感じているようで「自分たちの一体感、戦い方が皆さんの魂に届いてるんじゃないかな。時間が経つにつれてファンが増えていく感覚がある」を明かし、「自分も鉢巻巻いたりいろんなことやってますけど、日本サッカーを１人でも多くの人にみてもらいたいところはあった。きょう子どもたちもたくさんみたと思う。日曜日でしょ？最高じゃん、マジで。それで４点とって勝ってるでしょ。ファン確実に増えている。それで子供達が代表になってＷ杯優勝を目指していく。こんな素晴らしいのストーリーないですよ」と、熱弁した。