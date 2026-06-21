TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が21日、アシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。現在の体重事情について語った。

オープニングで爆笑問題太田光から「今日の調子は？」と聞かれると、競馬通で知られる篠原アナは「『稍重』ですね」と馬場のコンディションに絡めてコメント。「雨だし、なんか食べ過ぎてて、最近」と自身の体重も“やや重”だと明かした。

続けて「ビックリ。健康診断の結果が来てたんですけど、5月の末にやって、その時より体重が3、4キロ増えてて」と告白。太田が「あららら…」と心配し、田中裕二も「え？1カ月ちょいぐらい？」と急増に驚くと、篠原アナは「はい」と苦笑した。

篠原アナは情報番組「THE TIME，」でグルメリポートを担当。太田が「重めのものを『THE TIME，』とかで」と食事内容について質問すると、「『TIME』っていうよりはもう、ただただ…」と食欲が止まらない様子で「確かにラーメンをよく食べてるなってことを思い出しました。ちょっと自制したい。『良』にしたい。『良馬場』にしたいなっていう」と競馬ネタで笑いを誘った。