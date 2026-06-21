「渋谷ABEMAS」に所属する麻雀プロの多井隆晴（56）が21日、自身のXを更新。電車内でスリに遭ったことを明かした。

多井は「ねぇ！」と切り出すと、「電車の中で案件のゲームを一生懸命やってたら 網棚に置いてた荷物盗まれた！！！全然気付かなかった！」とスリに遭ったことを報告した。

また「エルメスの紙袋に入ってた『僕の戦術本5冊』『僕のステッカー』『僕のリストバンド』」と荷物の中身を明かし、「おい泥棒 多分お前もムカついてると思うけど ちゃんとしたところに捨てておけよw」とスリのリアクションを想像しつつジョークを飛ばした。

続く投稿では「大きな街では 泥棒も多いから気をつけてね！」と注意喚起しながら「てか今からメルカリで僕の本が5冊出るかもw」と自虐交じりにつづった。

ユーザーからは「エルメス入ってると思ったことでしょう」「エルメス？！やったーって泥棒さん袋開けてびっくりしてるだろうな」「エルメスの紙袋の中にたかちゃんグッズwファンの私達しか嬉しくないw」「いや、面白すぎる 取り戻せるものでよかったです」「ブランド品より貴重だと思うのは私だけ？笑 何か危険な目に合った訳ではなくて安心しました」などとコメントが寄せられている。