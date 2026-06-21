47歳で美大生になった・ナイツ土屋伸之、公開した“模写シリーズ”に称賛の声「素敵」「迷いのない大胆なタッチ」
お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身が手がけた、世界の巨匠たちの名画模写を多数公開した。
【写真】「すごい」ファンも絶賛！47歳で美大生になった・土屋伸之の“模写シリーズ”
仕事の傍ら2年間予備校に通い、この春から日本大学藝術学部美術学科へ進学した土屋。「美術を勉強中です」と切り出し、「先日、作家研究の授業ではルノワール風の静物画を選び、挑戦してみました」と報告。色彩豊かな果物や小物が温かみのあるタッチで描かれた油彩画風の作品を披露している。
土屋は「模写シリーズ」として、驚きのクオリティを誇る作品群を次々とアップ。サインペン独特のタッチで見事に表現されたモネの『印象・日の出』、絢爛（けんらん）な金色と独特の世界観を油彩で見事に再現したクリムトの『接吻』の模写などが並ぶ。
さらに、マグリットを粉絵の具で模写したほか、鉛筆を用いてピカソやルノワール、そして流麗な髪のラインが美しいミュシャまでを「模写模写…」と熱心に描き上げたことを明かした。
作品の数々に、コメント欄には「迷いのない大胆なタッチと色使いがとても素敵」「すばらしいですね！」「情熱的な心の持ち主なんですね」「果物の瑞々しい色彩の重ね方が本当に素晴らしいです」「模写すごいですねー」などと称賛する声が集まっている。
【写真】「すごい」ファンも絶賛！47歳で美大生になった・土屋伸之の“模写シリーズ”
仕事の傍ら2年間予備校に通い、この春から日本大学藝術学部美術学科へ進学した土屋。「美術を勉強中です」と切り出し、「先日、作家研究の授業ではルノワール風の静物画を選び、挑戦してみました」と報告。色彩豊かな果物や小物が温かみのあるタッチで描かれた油彩画風の作品を披露している。
さらに、マグリットを粉絵の具で模写したほか、鉛筆を用いてピカソやルノワール、そして流麗な髪のラインが美しいミュシャまでを「模写模写…」と熱心に描き上げたことを明かした。
作品の数々に、コメント欄には「迷いのない大胆なタッチと色使いがとても素敵」「すばらしいですね！」「情熱的な心の持ち主なんですね」「果物の瑞々しい色彩の重ね方が本当に素晴らしいです」「模写すごいですねー」などと称賛する声が集まっている。