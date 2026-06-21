「大変な道のりだった…」W杯で再び先発した冨安健洋、ケガを乗り越え目標達成へ「ここにいるだけではダメ」

「大変な道のりだった…」W杯で再び先発した冨安健洋、ケガを乗り越え目標達成へ「ここにいるだけではダメ」