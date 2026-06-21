仕掛けから先制ゴールをアシストの中村敬斗「まず仕掛けることを考えた」、スウェーデン戦へ「必ず勝ちたい」

仕掛けから先制ゴールをアシストの中村敬斗「まず仕掛けることを考えた」、スウェーデン戦へ「必ず勝ちたい」