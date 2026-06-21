「きつい時に動けるのが良さ」2試合連続フル出場、4点目をアシストした佐野海舟は気を引き締める「まだ何も決まってない」

「きつい時に動けるのが良さ」2試合連続フル出場、4点目をアシストした佐野海舟は気を引き締める「まだ何も決まってない」