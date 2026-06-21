「まさに無双だった」チュニジア戦で２Ｇ１Ａと猛威を振るった日本代表エースを蘭メディアが激賞！「大勝の主役となった」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表vsとチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦。日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んでリードを広げる。後半はやや膠着状態に陥るも、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也が突き放すと、83分には上田がループヘッドで４点目。過去最多となる４ゴールを挙げ、見事４−０で勝ち切った。
注目の第２戦を速報で伝えたのが、同じグループＦに属するオランダの全国紙『De Telegraaf』だ。「日本はオランダのグループリーグ最終戦の相手であるチュニジアを難なく撃破。これで日本は２試合を終えて勝点を４とし、オランダと並んだ。一方、スウェーデンが勝点３で続き、チュニジアは２連敗により大会敗退が決まった」とレポートした。
そのうえで「まさに無双だったのがフェイエノールト所属の上田だ。30分過ぎに強烈なシュートでワールドカップ初ゴールを決めると、後半途中には伊東のゴールを絶妙なパスでアシスト。試合終了約10分前には伊東からのクロスにヘディングで合わせ、ループ気味のシュートでネットを揺らした」と称え、「２ゴール・１アシストの大活躍をみせた上田が大勝の主役となった。ほかにもアヤックス所属の冨安健洋と板倉滉も先発出場で勝利に貢献した」と報じている。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
そのうえで「まさに無双だったのがフェイエノールト所属の上田だ。30分過ぎに強烈なシュートでワールドカップ初ゴールを決めると、後半途中には伊東のゴールを絶妙なパスでアシスト。試合終了約10分前には伊東からのクロスにヘディングで合わせ、ループ気味のシュートでネットを揺らした」と称え、「２ゴール・１アシストの大活躍をみせた上田が大勝の主役となった。ほかにもアヤックス所属の冨安健洋と板倉滉も先発出場で勝利に貢献した」と報じている。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番