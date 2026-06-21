◇プロ野球 パ・リーグ 西武 5-3 オリックス（21日、京セラドーム）

交流戦を終えてリーグ戦が再開。交流戦で初優勝するなどパ・リーグ首位につける西武は、オリックスと対戦し、カード勝ち越しを決めました。

1勝1敗で迎えた3戦目。この日の西武打線は4回にビッグイニングを形成します。対するオリックスの先発・九里亜蓮投手の前に、ヒットと死球で1アウト1、3塁のチャンスメイク。ここで打席に向かったルーキー・小島大河選手が先制タイムリーを放ちました。

勢い止まらず、2アウト1、2塁の場面では、平沢大河選手もタイムリー。さらに続く1、2塁の好機では、渡部聖弥選手が3ランホームランを放ちました。これにはマウンドの九里投手もガックリ。一挙5得点とされます。

オリックス打線も5回に反撃。対する先発・渡邉勇太朗投手をとらえ、先頭・紅林弘太郎選手が2塁打を放つと、続く杉澤龍選手がプロ初となる2ランホームランを放ちます。さらに若月健矢選手もフェンス直撃の2塁打で続き、1アウト2塁の好機では山中稜真選手がタイムリー。2点差まで追い上げます。

それでもオリックスの反撃はここまで。西武投手陣がさらなる得点を許さず逃げ切り、カード勝ち越しとしました。