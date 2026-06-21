熊本県の阿蘇中岳第一火口で火山活動が高まっているとして、気象庁は21日、噴火警戒レベルを2の「火口周辺規制」に引き上げました。

阿蘇山の中岳西山腹の観測点では、きょう（6月21日）午前8時55分ごろから、火山性微動の振幅が大きい状態で推移していて、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量も１日あたり1700トンと、やや多い状態でした。

そして、気象庁は午後4時に噴火警戒レベルを、現在の活火山であることに留意する「1」から、火口周辺規制の「2」へ引き上げました。

草千里などでの観光は可能――

レベルの引き上げに伴い、火口から約1kmの範囲内は立ち入りが禁止されますが、阿蘇山上広場や草千里などは通常通りの観光が可能です。

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なお火口見学については、今年1月に起きた遊覧ヘリコプター事故の捜索のため、今年1月22日から規制されています。

一方、6月15日からは、警察から委託を受けた建設会社などが火口周辺エリアに入り、機体などを引き上げるための準備を始めましたが、熊本県警阿蘇警察署によりますと、けさからの火山活動の活発化を受けて、建設会社の関係者達は火口周辺エリアから既に避難したということです。