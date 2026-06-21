ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」が２０日放送され、元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏がゲストとして出演した。

安住紳一郎アナウンサーが「１９９８年から２００２年まで日本代表の監督を務めましたフィリップ・トルシエさんにお越し頂きました」と２００２年のＷ杯日韓大会で日本を初のベスト１６へ導いた名将を紹介。「知らなかったんですが、フランス・ボルドーの畑を買って、今、醸造家なんですって？」と近況について尋ねた。

トルシエ氏は「私の世界中を回るキャリアの一環の、延長線上のものです。自然は素晴らしいものを生み出していて、とても楽しいです」と笑顔で応じた。

意外な転身に、元サッカー日本代表の福田正博氏も「全然知らなかったです。まだサッカーにかかわっていると思ってました」とビックリ。

安住アナが「日本でもトルシエさんの畑で作ったワイン、売られているそうですね？」と尋ねると、「日本でも販売されています。『ＦＬＡＴ３ｂｙＫＡＮＴＯＫＵ』です」と回答。これに脚本家の三谷幸喜氏が「フラット３だ！フラット３ですよ！」と、トルシエ元監督の代名詞といえる戦術がワインに名付けられていることに大興奮した。

三谷氏が「もうサッカーにはかかわってらっしゃらないんですか？」と質問。「フィリップ・トルシエというと、やはり、みんなから言われるのがフラット３。このワールドカップを機に、２００２年の過去と未来との架け橋を作ろうと思いました。今年のワールドカップ以降も見据えてです」というトルシエ氏の回答に、三谷氏は「かかわってないのか」と結論づけていた。