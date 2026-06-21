【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２０日（日本時間２１日）、８大会連続８度目出場の日本（世界ランキング１８位）はメキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組の第２戦に臨み、チュニジア（同４５位）を４―０で下して今大会初勝利を挙げた。

日本は１勝１分けで勝ち点を４に伸ばし、２５日（日本時間２６日）の第３戦・スウェーデン（同３８位）戦に勝つか引き分ければ、その時点で決勝トーナメント進出が決まる。

日本４−０チュニジア

日本は２―２で引き分けた１４日（日本時間１５日）の第１戦・オランダ戦で久保建英が左膝を負傷し、チュニジア戦を欠場。この日は右のシャドーに伊東純也が先発し、鎌田大地が左に入った。序盤から厚く攻め、４分に中村敬斗の左クロスに鎌田が合わせて先制。３１分には上田綺世が追加点を挙げて、「久保不在」の不安を一掃した。後半も安定した試合運びを展開し、３―０で迎えた８３分には、上田がＷ杯で日本選手初の１試合２得点となるだめ押し点を決めた。

２０２２年カタール大会では、初戦で強豪ドイツを破りながら、２戦目のコスタリカ戦で痛恨の敗戦。今大会も似た状況だったが、長友佑都ら４年前に苦い経験をした選手らがチームを引き締め、慢心なく戦った。４年前からの成長と、日本の強みの「誰が出ても連係できる」（中村）という一体感を見せつけ、「自分たちがやるべきことを準備して、思い切ってパフォーマンスをしてくれた」と森保一監督。最高のムードで、１次リーグの最終戦・スウェーデン戦に挑む。（世界ランキングは６月１１日時点）