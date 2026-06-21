タレントのハリー杉山（41）、元日本代表GK本並健治氏（61）らが21日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、マクドナルド／コカ・コーラ主催「FIFAワールドカップ日本対チュニジア戦パブリックビューイング」イベントに出席した。

4−0で日本の完勝。本並的マンオブザマッチは「難しい」としつつ、「上田綺世かな」とした。「W杯で4−0って今まであった？」とすると、「98年フランス大会に日本が出た時には、4−0は想像できなかった」と語り、「前回大会よりも仕上がっている」と称賛した。

チュニジアに対しては「監督が変わって1カ月あれば改善できるかもしれないけど、1週間弱では変わらない」とした。

「こんなに、気持ちに余裕をもって見たW杯の試合はない。日本は強い」としつつも、「でも掲げているのは優勝なので、まだ通過点」とした。「決勝トーナメントではまた一段ギアが上がってくる」と警戒を強めた。

元女子日本代表「なでしこジャパン」で11年女子W杯ドイツ大会優勝メンバーの妻、丸山桂里奈（43）と勝敗予想をしていたという。「僕が『圧勝する』と言ったら、妻は『サッカーはそんな簡単じゃない』って。初めてサッカーの話をした」と話し会場を笑わせた。結果的には、本並に軍配が上がった。