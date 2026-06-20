「オキコレ2026」とうあ・なごみ・FRUITS ZIPPER・CUTIE STREETRら沖縄に集結 ふみの・コムドットAMUGIRI＆悠馬らのパフォーマンスも【写真特集Vol.1】
【モデルプレス＝2026/06/20】6月20日、沖縄サントリーアリーナにてガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」が開催された。ここではイベントの様子を写真で紹介する。【写真特集Vol.1】
【写真】沖縄コレクショントップバッターの抜群スタイル
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」がテーマとなる。ランウェイはとうあがトップバッターを務め、なごみ、長浜広奈、MINAMIのほか、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」が集結した。
さらにアーティストステージでは、櫻井優衣、PiKi（FRUITS ZIPPER松本カレン＆CUTIE STREET桜庭遥花）、CUTIE STREET、MORE STARなどの「KAWAII LAB.」メンバーや、コムドットのAMUGIRI（あむぎり）と悠馬（ゆうま）、ふみのなど幅広い音楽性を持った面々が揃った。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務めた。
フィナーレでは、こーくんが「でーじ楽しめましたか？」と沖縄弁で問いかけ、会場中の観客が「イエーイ！」と呼応。FRUITS ZIPPERの真中まなは「今日は最初から最後まで、私たちすごくいろんなステージに出たのでずっと盛り上がることができて嬉しかったです！」と笑顔を浮かべた。なお、次回の「OKINAWA COLLECTION 2027」は2027年7月31日、同じく沖縄サントリーアリーナにて開催されることも発表された。（modelpress編集部）
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◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」がテーマとなる。ランウェイはとうあがトップバッターを務め、なごみ、長浜広奈、MINAMIのほか、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」が集結した。
◆「OKINAWA COLLECTION 2027」も開催決定
フィナーレでは、こーくんが「でーじ楽しめましたか？」と沖縄弁で問いかけ、会場中の観客が「イエーイ！」と呼応。FRUITS ZIPPERの真中まなは「今日は最初から最後まで、私たちすごくいろんなステージに出たのでずっと盛り上がることができて嬉しかったです！」と笑顔を浮かべた。なお、次回の「OKINAWA COLLECTION 2027」は2027年7月31日、同じく沖縄サントリーアリーナにて開催されることも発表された。（modelpress編集部）
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