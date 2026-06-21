◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）

注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。３番人気でトップハンデ５６・５キロのコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は、直線で外から脚を伸ばしたが５着まで。福島牝馬Ｓに続く重賞連勝とはならず。先週の宝塚記念を制したメイショウタバルに続く、ゴールドシップ産駒の２週連続重賞Ｖとはならなかった。

５番人気でハンデ５６キロのセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）が１着になり、勝ちタイムは１分４５秒５。浜中俊騎手とのコンビで逃げ切った。

９番人気のウイントワイライト（横山典弘騎手）が２着。１４番人気のミアネーロ（大野拓弥騎手）が３着に続いた。

菊沢一樹騎手（コガネノソラ＝５着）「やりたいレースはできました。調子もすごく良かったですし、最後もすごくいい脚を使ってくれましたが、今日は展開ですよね。他馬が外を回って、自分も外を回る形になりました」

三浦皇成騎手（ホールネス＝６着）「狙い通りのレースでした。楽にいいポジションが取れて、前に壁も作れました。４コーナーの反応にもう１つ２つギアがありそうだったので、使って良くなると思います」

丸山元気騎手（ブラウンラチェット＝７着）「パシュファイヤーをつけたことで競馬前の落ち着きが出た。３、４コーナーでノメったが、いい競馬はできました」

原優介騎手（パラディレーヌ＝９着）「進んでいかなかったですね。前に行くことを考えていたのでこういう形になると厳しかったです。コーナリングの感触も良くなかったですし、渋った馬場の適性もないのかもしれません」

木幡巧也騎手（セントメモリーズ＝１３着）「初めての１８００メートルだったので後ろで我慢させました。非力でこの馬場は苦しかったが、後につながるレースはできたと思います」

戸崎圭太騎手（テレサ＝１５着）「気をつけていた折り合いはつきましたが、３、４コーナーあたりから手応えがなくなりました。馬場が合わなかったのかな…」

フランシスコ・ゴンサルベス騎手（テリオスララ＝１６着）「ゲートでトラブルがあって、頭を下に入れました。８００メートルくらいまで手応えは良かったが、やめてしまいました。ゲートか馬場なのか…」