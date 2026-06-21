◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。

日本代表の森保一監督は、大会前にＭＦ南野拓実、ＭＦ三笘薫がケガで選外。初戦オランダ戦でＭＦ久保建英の負傷を受けて手薄となったシャドーのポジションに、２０２５年６月のインドネシア戦以来となる鎌田を起用したことについて「これまでの我々のチームづくりの中で彼らは中心としてになってくれていた選手。今のチーム状況を考えた時にシャドーに回ってもらって、彼の良さを出してもらう。チームの攻守のコントロールをシャドーからしてもらうと。本当にシャドーで起点になるだけでなくて、ゴール前で危険なところに顔を出す、ゴールを奪う、チームを勢いづける素晴らしいプレーでゴールを決めてくれた」とたたえた。

またセンターバックに主将の板倉と冨安を起用した理由には「この我々のチーム作りの中で中心的に活躍してきてくれた選手。ここのところけががちだが、実力に疑いはない。Ｗ杯基準で戦える選手。国内でのキャンプ、アイスランド戦、モンテレイ事前キャンプで彼らがコンディションあげているのを把握できていた。彼らにチャンスを与えてもいいと思い起用した」と意図を明かした。