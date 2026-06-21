今年で芸能界デビューして25周年を迎え、4月に45歳となった元グラビアアイドルの山本梓。21本のDVD、12冊の写真集をリリースするなど、"あずあず"の愛称で多くのファンから親しまれていた。

【写真を見る】消えた人気グラドル・山本梓（45）。「まるで20代」なワンピース姿や、『忍風戦隊ハリケンジャー』で共演した長澤奈央さんとのツーショットなども

しかし2014年、自身のXで《海外での生活が中心になりましたので、twitterをお休みしようと思います》というメッセージを最後に表舞台から姿を消している──。いま、活動休止中の山本はどうなっているのか、近況を追った。

高校時代からファッション誌『Cawaii!』（主婦の友社）で読者モデルを務め、芸能界入り。グラビア活動から始まり、バラエティー番組やドラマで活躍し、2006年には女優として大河ドラマ『功名が辻』（NHK）に出演した。2000年代の人気だった当時をテレビ局関係者が語る。

「千葉県生まれの山本さんは幼少期からクラシックバレエを習っていて、高校生のときに渋谷で読者モデルのスカウトに声をかけられたそうです。高校卒業後、18年間続けたバレエを辞めて釈由美子さんらが所属していた芸能プロダクションからデビューしました」

2002年には、のちに彼女の代表作となるスーパー戦隊シリーズ『忍風戦隊ハリケンジャー』（テレビ朝日系）の悪役"フラビージョ"役を演じると、子どもから大人まで知名度が一気に上がった。一方、プライベートでは2014年に2歳年上で、海外在住の実業家と結婚した。スポーツ紙記者が語る。

「お笑い芸人や俳優らとの熱愛が報じられた山本さんですが、32歳のときに交際わずか半年で会社役員の男性と結婚しました。芸能活動をセーブして、夫のいるシンガポールへ移住後、2014年12月に第一子を出産しています」

山本本人のSNSは更新が途絶えたままだが、現地の友人らのSNSには山本の姿が度々投稿されている。前出のスポーツ記者が続ける。

「2020年にシンガポールで真っ赤なワンピースを着た山本さんと撮った写真を知人女性がSNSに投稿していました。あの頃のままで若々しく、グラビア時代とかわらない姿でした。

昨年1月には『忍風戦隊ハリケンジャー』で共演して以来、20年来の友人の長澤奈央さんのXに笑顔のツーショット写真がアップされ、アラフォーには見えない容姿で注目を集めました。昨年4月にも現地の友達誕生日を祝福される動画も投稿されるなど、現地で幸せな結婚生活を送っているようです」

活動休止から12年、山本の芸能界復帰はないのだろうか。芸能関係者が打ち明ける。

「長年、山本さんが所属していた事務所の代表は2019年に変わり、彼女とは面識もないそうです。活動休止から10年以上経ったいまも、年に数件ほどクライアントなどからオファーがあるようです。ただ、本人は芸能の仕事を受ける気持ちはまだないみたいです」

事務所を通じて山本に取材依頼を試みたが、期日までに回答はなかった。

45歳になってもデビュー当時と変わらない容姿を保つ山本の復帰を多くのファンが待っているに違いない。