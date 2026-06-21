今日21日(日)、気象庁は東北北部が「梅雨入りしたとみられる」と発表。これで梅雨のない北海道を除き、全ての地方で梅雨入りとなりました。6月下旬は梅雨前線が本州付近に停滞しやすく、九州から東北で大雨となる恐れがあります。7月前半も梅雨空の日が多くなるでしょう。7月中旬には九州から関東甲信で続々と梅雨明けとなる可能性があります。

東北北部が梅雨入り 北海道を除く全ての地方で長雨の季節に

今日21日(日)、気象庁は東北北部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。これで梅雨のない北海道を除き、全ての地方で梅雨入りとなりました。



この先1週間は本州付近で梅雨の最盛期を迎え、たびたび大雨となるおそれがあります。

梅雨の最盛期 たびたび大雨のおそれ

22日(月)にかけては低気圧の影響で、東北南部を中心に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



23日(火)から24日(水)は梅雨前線に近い九州を中心に活発な雨雲がかかるでしょう。25日(木)から26日(金)は梅雨前線が北上し、前線上の低気圧が日本海を進む予想です。九州から東北で広く雨が降り、西日本を中心に大雨となる恐れがあります。27日(土)以降も梅雨前線が停滞しやすく、九州から関東で雨が降りそうです。

7月前半は梅雨末期の大雨に警戒

最新の1か月予報では7月前半も九州から東北にかけて平年と同様に梅雨空の日が多いでしょう。過去、梅雨の末期は、たびたび集中豪雨に見舞われています。今年も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。

梅雨明けはいつ?

沖縄は26日(金)頃から台風7号が接近するおそれがありますが、台風の接近後は夏の高気圧に覆われて、晴れる日が続き、梅雨明けとなりそうです。



日本気象協会の梅雨明け予想によりますと、九州北部から関東甲信にかけては、梅雨明けは7月中旬で、平年並みか早い予想です。北陸や東北も7月下旬には、夏本番へ突入するでしょう。



ただ、7月中旬以降も日本付近には湿った空気が流れ込みやすいことが予想されているため、梅雨明けした後もゲリラ雷雨や台風の接近などに注意が必要です。