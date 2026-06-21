◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。試合後、DF長友佑都（39＝FC東京）が取材に応じた。

試合はFW上田綺世の2発、MF鎌田大地、伊東純也にも得点が生まれ、4発大勝でチュニジアを粉砕した。W杯での1試合4発は日本史上最多の記録ともなった。

2試合連続で出番なしに終わったものの、ベンチで声を張り上げながらチームを鼓舞した長友は「いやー、感慨深いっすね」としみじみ。「今回のチームも強いチームだと思ってましたけど、なかなかワールドカップっていうのは難しいので。こんなに大差で勝てるとは、正直思ってなかったですけど。日本に力があるという証拠です」とうなずいた。

遠く離れた日本での盛り上がりも感じているようで「今日はたくさんの子供たちも試合を見たと思う。最高じゃんマジで。これで4点取って勝ってるでしょ。これはもうファンが確実に増えるでしょ。その子供たちがいつか日本代表になって、W杯で優勝を目指していくって、こんなに素晴らしいストーリーはないですよ」と興奮気味に語っていた。