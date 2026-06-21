◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4−0チュニジア（2026年6月21日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。DF鈴木淳之介（22＝コペンハーゲン）は後半29分から途中出場し、W杯デビューを果たした。

「この大声援の中でやれるのはすごく幸せなことですし、本当に小さいころからの夢が叶って、本当にとてもうれしいです」

無失点で終わること、追加点を取りに行くという指示を受けピッチに立った22歳。「途中出場でしたけど、役割は微力ですけど果たせたかなと思います」と振り返った。

「無難なプレーに終わりましたけど、次からしっかりと自分の持ち味っていうのを出せるように頑張りたいなと思います」と反省も忘れなかった。

勝ち点4でF組2位の日本は次戦、同3位につけるスウェーデンと対戦する。