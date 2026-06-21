9Lanaの新曲「螺旋」が、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のエンディングテーマに起用。また、本楽曲は7月25日に配信リリースされる。

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自身初のストレートロックサウンドとなる本楽曲は、鋭く駆け抜けるバンドサウンドに壮大なストリングスが混ざり、9Lanaが“歌役者”として磨き上げてきたあらゆる感情表現を叩き込んだ一曲となっている。

楽曲について、9Lanaは「『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました」とコメントている。

なお本楽曲は、本日6月21日に行われているアニメの1日限定先行上映にて先行して聴くことができる。

・9Lana コメント

エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。同時に、“全力で歌わせていただこう”と背筋が伸び、手に汗握ったのを覚えています。『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました。

（文＝リアルサウンド編集部）